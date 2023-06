La Croce Azzurra Litorale Pisano inaugura la sede operativa di Tirrenia

A un anno di distanza dallo scopprio della crisi, con la fine della Pubblica Assistenza Litorale Pisano e la nascita della Croce Azzurra Litorale Pisano, il nuovo ente assistenziale inaugura la sua sede operativa di Tirrenia, in via degli Ontani 26.

"L'obiettivo a lungo termine della Calp - spiega il presidente Paolo Malacarne - è semplice: ridare quei servizi, quell’ascolto dei bisogni e quella presenza che questa popolazione e questo territorio meritano e di cui hanno necessità. Ecco perché iniziamo proprio da un servizio elementare come quello alimentare nei confronti di famiglie e persone indigenti: siamo da pochi giorni formalmente 'Organizzazione partner territoriale' della Fondazione Banco Alimentare, così come lo era la Palp da molti anni, e in questo modo, grazie anche a progetti di collaborazione a cui stiamo lavorando con Caritas Diocesana e con la Sezione Soci Coop di Pisa, potremo assicurare questo servizio dando continuità e miglioramento a quanto già da anni veniva fatto; un servizio che vorremo mettere in atto in stretta collaborazione con i Servizi Sociali della Società della Salute Pisana, rendendo parte di questa sede luogo di ascolto, di informazione e formazione per la popolazione del litorale utilizzato sia dai nostri volontari che dal personale dei Servizi Sociali stessi".

In vista l'apertura anche della seconda sede di Marina di Pisa, "la nostra sede sociale, che inaugureremo nel mese di luglio. Inviteremo le Autorità Istituzionali Locali e le Organizzazioni di Volontariato e del 3° Settore con cui cercheremo sempre di fare rete e di collaborare". "Tutte le nostre attività presenti e future - afferma Malacarne - potranno esserci solo se ci sarà una risposta concreta da parte della popolazione e del territorio: sia in termini di volontariato, cioè di messa a disposizione di qualche ora alla settimana o al mese e di un po' di competenza, sia in termini di sostegno economico, già recentemente sperimentato

da parte di un imprenditore del Litorale che ha acquisito all’asta un'ambulanza e di un pulmino per trasporto disabili da donare all’Associazione. Quanto più questa risposta sarà capillare, tanto più la solidarietà sociale, la partecipazione e la fruibilità dei diritti, missioni di tutte le Associazioni aderenti ad Anpas, saranno realtà vive del territorio".

Un rapporto col territorio da ricercare, "proprio per questo - conclude il presidente - faremo due assemblee pubbliche aperte, venerdì 23 alle 21 al 'Fortino' a Marina e martedì 27 alle 21 alla Parrocchia di Tirrenia per informare i soci ed i cittadini sullo stato dell’arte dell’attività presenti e future della Calp e per ascoltare e ricevere suggerimenti per il futuro".