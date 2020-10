Vecchino: crolla il tetto del cimitero

Nella notte tra sabato 3 e domenica 4 ottobre, anche a causa delle condizioni meteo, ha ceduto una capriata del loggiato del cimitero di Vecchiano. A renderlo noto è il sindaco, Massimiliano Angori. "Durante il loro sopralluogo - scrive su Facebook Angori - i Vigili del Fuoco, intervenuti per la messa in sicurezza delle porzioni pericolanti, non hanno escluso che le forti raffiche di vento abbiano fortemente sollecitato le falde del tetto, che quindi, in parte, è crollato".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Al momento il cimitero rimane chiuso. "A conclusione del sopralluogo dei Vigili del Fuoco - prosegue Angori - che stileranno apposita relazione, saranno indicate la parte fruibile e le modalità di accesso alla struttura. Oltre al danno per uno dei luoghi dove riposano i nostri defunti, c'è anche il rammarico del fatto che si tratta della porzione più antica del cimitero di Vecchiano. Ecco perché è nostra intenzione come Amministrazione Comunale seguire la vicenda da vicino, affinché l'ufficio tecnico comunale possa predisporre la ricostruzione di questa porzione di cimitero nel più breve tempo possibile".