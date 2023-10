Crolla un tetto in centro a Pisa, due famiglie evacuate

E' crollata un'ampia porzione di tetto, ieri sera 30 ottobre, in via Francesco Niosi a Pisa. Le macerie hanno invaso l'area sottostante, comunque non comportando danni a persone. E' successo intorno alle 22.15, non molto dopo il transito della perturbazione che ha interessato - e ancora interessa - il territorio pisano. Sul posto per le verifiche del caso e la messa in sicurezza dei luoghi sono intervenuti i Vigili del Fuoco. E' stato necessariato l'allontanamento di due nuclei familiari residenti dello stabile, in quanto è stata riscontrata l'inagibilità dei locali sottostanti al crollo.