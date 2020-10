Crollo in una palazzina in via Pungilupo: venti famiglie evacuate

Venti appartamenti evacuati nel tardo pomeriggio di ieri in via Pungilupo a Pisa. Il camminamento di accesso ai portoni infatti, ai civici 47 e 49, si è danneggiato con caduta di intonaco e mattoni nel sottostante piano interrato. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per le verifiche del caso. Presenti anche la Polizia di Stato, Polizia municipale, Protezione civile del Comune e 118 per assistere le persone evacuate che hanno recuperato dalle loro abitazioni i beni di prima necessità.

