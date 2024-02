ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY

Un altro incidente sul lavoro dopo quello drammatico che si è verificato venerdì scorso nel cantiere per la costruzione della nuova Esselunga a Firenze.

Una squadra dei Vigili del fuoco di Cascina è infatti intervenuta questa mattina, 19 febbraio, in via Enrico Fermi a Fornacette, nel Comune di Calcinaia, per soccorrere due operai di 29 e 32 anni. I lavoratori, originari della Guinea, stavano effettuando il montaggio di pannelli solari sulla copertura di un capannone e sono caduti da un'altezza di circa 8 metri a causa del cedimento della struttura.

Il personale dei Vigili del Fuoco ha collaborato e assistito il personale medico durante le fasi di immobilizzazione dei due infortunati e provveduto alla messa in sicurezza dei luoghi dell'intervento. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Calcinaia e tecnici dell'ufficio Pisll (Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro) della USL. Gli operai sono stati trasportati al Pronto soccorso dell'ospedale Cisanello con politraumi del rachide e del torace.