Cornicione si stacca e precipita a terra, zona transennata

Nuovo crollo nel pisano, dopo quello del tetto di un palazzo del centro del capoluogo. Ieri, 31 ottobre, si è verificato un altro episodio di dissesto statico, in viale Mazzini a Peccioli: a distaccarsi dall'edificio è stato un cornicione, con le macerie che poi sono precipitate a terra. Erano circa le ore 16. Fortunatamente non ci sono stati feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco. Gli operatori hanno messo in sicurezza l'immobile, rimuovendo le parti di cornicione ancora pericolanti, per poi transennare la zona sottostante, in attesa degli interventi di ripristino.