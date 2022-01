Montopoli, crollo in un edificio abbandonato: Vigili del fuoco in azione

Una squadra dei Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto è intervenuta nel tardo pomeriggio di venerdì 28 gennaio a Montopoli val d'Arno. Gli operatori si sono diretti in via Tosco romagnola est 61 per la segnalazione del crollo parziale di un edificio in stato di abbandono. Fortunatamente non è stato necessario attivare le procedure per la ricerca di persone scomparse né richiedere l'intervento del 118 per soggetti feriti.

Poiché il crollo è stato consistente, i vigili insieme all'amministrazione di Montopoli hanno deciso la chiusura del tratto di Tosco romagnola che transita nei pressi dell'edificio, con deviazione su via Mattei per chi arriva da Capanne e su via Lavialla per chi proviene da San Romano.