Pontedera vicina alle vittime del terribile crollo avvenuto a Firenze, dove hanno perso la vita 5 operai (su FirenzeToday gli ultimi aggiornamenti). Ieri mattina, 17 febbraio, nella sala del Consiglio comunale, si è svolta una riunione alla presenza del sindaco Matteo Franconi, con le organizzazioni sindacali e l'assessore regionale Alessandra Nardini, per fare una riflessione sui temi della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

"Il nostro obiettivo - ha poi scritto Franconi - è garantire che ogni lavoratore e lavoratrice possa fare ritorno dai sui cari. Ci dobbiamo prendere l’impegno di permettere ad ogni lavoratore e lavoratrice di tornare a casa ogni giorno dalle proprie famiglie. Dobbiamo mettere in campo la formazione, promuovere la prevenzione e la consapevolezza, investire su una nuova gestione degli appalti e subappalti ed incentivare le aziende che investono in istruzione e presidi di sicurezza. Anche noi faremo la nostra parte, ma solo con una serie di attività sinergiche sul territorio potremo raggiungere il nostro obiettivo. La nostra comunità si stringe attorno alle famiglie vittime della tragedia del cantiere di Firenze".

Durante l'incontro Franconi ha voluto comunicare la decisione, presa con le imprese, di devolvere parte dei fondi raccolti per la festa di carnevale, annullata per lutto, proprio alle famiglie delle vittime. "Insieme alle attività commerciali - ha spiegato - abbiamo deciso di devolvere una parte dei soldi che avevamo stanziato per la festa programmata da destinare alle famiglie. Come sindaci di questo territorio abbiamo anche attivato un'associazione che si chiama 'Safety Valley', che ha l'obiettivo di tenere alta l'attenzione sul tema della sicurezza, a partire dai luoghi di lavoro. Quindi anche da parte degli altri amministratori sicuramente nelle prossime settimane chiedermo di poter continuare a discutere, perché accanto alla prevenzione è importante anche la consapevolezza dei nostri cittadini".