Crollo e infiltrazioni nella casa popolare a Gagno: "Pianificato l'intervento risolutivo"

L'amministrazione comunale di Pisa, con l'assessore alle Politiche Sociali Gianna Gambaccini, interviene sul caso del solaio crollato (era il primo ottobre) in una casa popolare di Gagno, a seguito delle nuove doglianze della padrona di casa che lo scorso 10 dicembre è tornata a denunciare i disagi che sta vivendo nella propria abitazione, denunciando che "dopo due mesi nessuno è ancora intervento".

"La nostra azienda - spiega Gambaccini - ha effettuato un primo intervento di messa in sicurezza in data il 2 ottobre 2020, tramite rimozione di detriti e la messa in opera di tavoloni lignei sostenuti da puntelli a croce a protezione della porzione di solaio oggetto di sfondellamento. In data 12 ottobre è stato effettuato un ulteriore sopralluogo per verificare l’intero stato della copertura ed è stato deciso in via cautelativa di effettuare ulteriori controlli".

"Questa ulteriore attività - aggiunge l'assessore - effettuata dall’ingegnere strutturista della ditta incaricata, è terminata il 13 novembre con la consegna della necessaria documentazione tecnica ed ha permesso di convalidare quanto già fatto in termini di sicurezza per cose o persone e di affidare i suddetti lavori già programmati a partire dal 15 gennaio prossimo. I lavori programmati, per un totale di circa 14mila euro, consistono nei lavori di ripristino del solaio in latero-cemento, la sostituzione della guaina bituminosa della copertura del vano scale con copertura in lamiera inclinata e la revisione del sistema di raccolta dell’acqua piovana. Ma prevede anche gli interventi sulla parte di copertura che provoca infiltrazioni e il ripristino del vano scala e dell’alloggio".

"Pur comprendendo il disagio determinato della presenza dei ponteggi - conclude l’assessore - abbiamo preferito programmare un intervento che richiederà complessivamente più tempo, ma che risolverà del tutto i problemi".