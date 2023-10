Crollo a Sant'Ermete, il comitato di quartiere: "Commissione d'inchiesta e risarcimento danni"

A 24 ore dal crollo di intonaco e rasante (collante ndr) del cappotto del palazzo dei 39 alloggi di Sant'Ermete, la comunità di quartiere si è riunita in assemblea per discutere i prossimi passi di mobilitazione. Il comitato parla di "tragedia annunciata, che solo per puro caso non ha investito persone che solitamente transitano in quel luogo". Il pericolo distacco è avvenuto intorno alle 17.30. "I Vigili del Fuoco - è la testimonianza - hanno transennato tutta l'area del blocco dei 39 alloggi per effettuare rilievi sulle altre pareti. In questo momento non hanno riscontrato inagibilità di tutta la struttura e i 39 nuclei familiari non sono stati evacuati. L'area è stata transennata, chiudendo i parcheggi dalle auto e privando i residenti dell'ingresso lato case popolari vecchie".

Fin qui lo stato della situazione ad oggi, 26 ottobre. Il comitato ripercorre le tappe della costruzione dell'edificio, che già un anno fa presentava criticità. E' l'intero progetto di riqualificazione del quartiere a preoccupare, come da molti anni a questa parte. "Le cause del cedimento sono evidentemente il frutto dell'assenza di controlli sui lavori effettuati dall'azienda Proter, azienda che è stata rimossa da Apes dall'appalto nel febbraio 2022 dopo che gli abitanti del quartiere avevano iniziato una mobilitazione contro l'abbandono del cantiere avviato nel 2018 per la costruzione dell'edificio gemello dei 33 alloggi". Sul banco degli imputati poi la pratica di "lavori eseguiti male" perché legati ad un "ribasso dell'appalto del 43%". Dopo le tante peripezie, "il crollo del 25 ottobre 2023 indica con chiarezza la distanza che esiste tra gli impegni assunti su carta e la realtà", commenta il Comitato, consapevole e amareggiato.

Per quanto riguarda le decisioni future, "l'assemblea di ieri sera, affollata da abitanti di via Bandi, inquilini dei blocchi nuovi e del vecchio quartiere e famiglie in autorecupero, con la presenza di numerosi solidali tra cui diversi consiglieri comunali", ha stabilito vari punti. Fra questi, il primo è "pretendere da Apes tutta la documentazione riguardo i collaudi e la verifica sui materiali utilizzati". Poi: "Pretendere dal Comune una commissione d'inchiesta sugli appalti al ribasso nell'edilizia popolare, che stanno causando enormi disagi nel mentre i promotori di quei progetti fanno carriera in politica e nelle varie società e consorzi".

Altro passo è quello di "dare mandato ai legali del comitato di procedere per danno erariale e richiesta di risarcimento per i numerosi disagi che gli abitanti di sant'ermete stanno pagando. Di organizzare la sospensione del pagamento del canone dell'affitto fino a che non verrà dimostrata l'abitabilità degli alloggi e degli edifici. Di organizzare un'uscita pubblica la prossima settimana per ottenere risposte sull'intera riqualificazione del quartiere: messa in sicurezza degli edifici; progetto di autorecupero dei vecchi alloggi portata avanti dalla comunità di quartiere.sospensione degli affitti; tempi di realizzazione e finanziamenti sui tre blocchi da ristrutturare".