Ci sarà bisogno di tempo per capire perché l'intonaco della parete sud del palazzo da 39 alloggi a Sant'Ermete è crollato. Lo stesso tempo, se non di più, per il rifacimento della facciata, per il quale Apes ha già individuato la ditta e stanziato 38mila euro. Quanto ci vorrà con precisione ancora non è dato saperlo, ma l'ente gestore delle case popolari ha attivato tutti i passaggi per "essere sicuri di non fare errori", ha sottolineato la presidente Apes Chiara Rossi. Il cantiere dei 39 alloggi in questione si è chiuso poco più di un anno e mezzo fa ed è stato realizzato dalla ditta con cui è già aperto un contezioso per abbandono del cantiere rispetto la palazzina da 33 alloggi, facente parte del progetto di riqualificazione del quartiere.

Il punto della situazione è stato fatto nell'audizione in Seconda Commissione controllo e garanzia del Consiglio comunale di Pisa, svoltasi nel pomeriggio di ieri, 7 novembre. Con la presidente Rossi c'erano la direttrice Romina Cipriani e i tecnici Apes. I consiglieri comunali hanno unanimemente espresso la loro solidarietà agli abitanti, vittime degli eventi, così come Apes ha confermato la gravità dei fatti e la ferma volontà sia di accertare le responsabilità del caso, che intervenire quanto prima per la riparazione dell'edificio.

La presidente Apes Rossi ha ricordato i primi step di intervento dopo il crollo, spiegando che "all'esito degli accertamenti dei Vigili del Fuoco, abbiamo rassicurato le famiglie durante un sopralluogo, confermando che potevano rientrare nelle abitazioni. Il nostro primario interesse è la loro sicurezza. Per questo abbiamo avviato lo studio per l'intervento di ripristino della parete". La questione è agire tempestivamente, senza inficiare però il lavoro di accertamento delle cause del crollo. Dal punto di vista delle riparazioni, "abbiamo già individuato una ditta per i lavori, l'intervento ha un costo di 38mila euro". "E' tutto pronto per iniziare", ha assicurato la presidente, tuttavia "siamo in contatto con i nostri legali, domani (oggi 8 novembre ndr) abbiamo un nuovo incontro, per capire come procedere, in quanto abbiamo messo in mora la società costruttrice e conferito il mandato per fare ricorso". Fra le ipotesi legali c'è quella del risarcimento del danno da chiedere alla ditta, anche sotto il profilo dell'immagine di Apes.

Si apre quindi la via di un nuovo contenzioso con la Proter, oltre quello già in atto per i 33 alloggi non più costruiti. Proprio per cautelarsi di fronte alla possibile causa civile, è necessario "un accertamento tecnico preventivo, volto ad accertare le responsabilità di quanto accaduto". Servono analisi tecniche, che potrebbero richiedere tempo e procedure da realizzarsi prima del rifacimento della facciata affinché possano essere efficaci. Fotografie, rilievi, carotaggi. Apes, come spiegato, sta valutando una procedura che possa portare avanti entrambe le azioni di accertamento e ricostruzione.