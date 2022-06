Controlli al liceo XXV Aprile, due classi spostate: "Crollo per un difetto di installazione delle lavagne"

Il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori e la consigliera provinciale con delega all'edilizia scolastica Cristina Bibolotti hanno fatto il sopralluogo stamani, 7 giugno, al Liceo XXV Aprile, dove è crollata la parete in cartongesso durante una lezione. "L'evento accaduto ieri - dice Angori - con tutta probabilità, è dovuto a un difetto di installazione della lavagna in ardesia i cui sostegni troppo esigui erano incastonati sulla porzione di parete in cartongesso, cosi realizzata originariamente: ciò ha determinato un contrappeso, la cui conseguenza è stata il cedimento della porzione stessa della parete, come ci hanno illustrato i nostri tecnici che da ieri sono impegnati a seguire la vicenda e da oggi 7 giugno hanno avviato accurati sopralluoghi di ricognizione".

"Nella stessa mattinata - prosegue il presidente - sono stati ispezionati tutti gli altri spazi dell'istituto XXV Aprile, e sono state riscontrate criticità anche in altre aule, motivo per cui due classi sono state fatte spostare e si è approfittato delle due 'aule Covid19' che erano state fatte realizzare dalla Provincia di Pisa per far fronte all'emergenza sanitaria, e che erano poi rimaste inutilizzate fino ad oggi".

"I nostri tecnici della struttura provinciale - spiega poi Bibolotti - hanno eseguito ulteriori sopralluoghi anche presso l'Iti Marconi di Pontedera che presenta lo stesso tipo di realizzazioni in cartongesso per verificarne lo stato di manutenzione, e in modo da avere un quadro quanto più completo possibile della situazione. I sopralluoghi proseguiranno anche nei prossimi giorni. Trattandosi di difetti così specifici, e non strutturali, che emergono durante il quotidiano utilizzo delle aule e dei loro arredi, invitiamo come di consueto tutti i Dirigenti Scolastici a contattare sia noi sia direttamente la struttura tecnica provinciale per segnalare ogni criticità di questo tipo, nell'ottica della tradizionale e reciproca collaborazione realizzata tra Provincia di Pisa e istituzioni scolastiche di tutto il territorio provinciale".