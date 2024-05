Crollo mura a Volterra, il sindaco: "Nessuna persona sotto le macerie, tre famiglie evacuate"

Non sarebbe da imputare a infiltrazioni di acqua dietro al paramento murario il crollo di una porzione di mura medievali, sulla destra di Porta San Felice, avvenuto questa mattina, 5 maggio, intorno a mezzogiorno a Volterra. E' quanto rende noto il sindaco Giacomo Santi che sta monitorando la situazione sul posto insieme a membri della Giunta e del Consiglio comunale.

Un primo crollo, accompagnato da un forte boato, che è stato poi seguito da un ulteriore cedimento, intorno alle 14, sempre nella stessa zona.

"Sembrerebbe trattarsi di un cedimento del paramento murario che si è ribaltato sulla strada sottostante - rende noto il primo cittadino Santi - tre famiglie sono state evacuate per motivi di sicurezza e rialloggiate per i prossimi giorni. L’unità cinofila dei Vigili del fuoco non ha rilevato persone sotto le macerie. Stiamo attendendo il via libera per procedere alla rimozione delle macerie. Già domattina sarà presente sul posto una ditta specializzata per la messa in sicurezza delle mura". E' stata dunque fortunatamente scongiurata la presenza di persone sotto le macerie.