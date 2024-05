Dramma questa mattina, domenica 5 maggio, intorno a mezzogiorno, a Volterra per il crollo di una parte delle mura antiche in zona Porta di San Felice con il materiale, pietre e terra, finito sulla strada sottostante, in via della Petraia. Presenti i mezzi del 118, forze dell'ordine e Vigili del fuoco.



Una persona, secondo le prime informazioni, è rimasta ferita in modo lieve ma sono in corso ulteriori verifiche per scongiurare il coinvolgimento di altre persone. Sul posto è stata fatta intervenire per la ricerca un'unità cinofila. Attivato anche l'elisoccorso Pegaso.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'area, non escludendo altri crolli. Infatti intorno alle 14 è avvenuto un ulteriore cedimento nello stesso punto del primo crollo.

Paura e sconforto in città. Gli abitanti della zona hanno infatti avvertito il forte boato.

"A Volterra, nella parte vicina a Porta San Felice, questa mattina è crollato improvvisamente un pezzo di muro - afferma il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo - al momento il bilancio accertato è di un ferito lieve ma sono in corso ulteriori verifiche con i Vigili del fuoco. Sto seguendo con attenzione la situazione e vorrei prima di tutto ringraziare la Centrale regionale 112, il sistema di emergenza sanitaria, Vigili del fuoco e tutti i soccorritori che sono prontamente accorsi sul posto. Al sindaco Giacomo Santi e a tutta la comunità volterrana mando un forte abbraccio. La loro città rappresenta uno dei gioielli della nostra Toscana e come Regione e Istituzioni saremo al loro fianco per farla tornare al più presto come prima".