Crollo mura a Volterra, sarà un ripristino complesso: "Serve un aiuto dal governo"

Prosegue l'interessamento delle istituzioni sul pericoloso crollo avvenuto a Volterra la mattina di ieri, 5 maggio. E' apparso evidente fin da subito infatti, come sottolineato anche dai primi interventi di diversi esponenti politici, come sia importante che la vicenda sia seguita dagli enti preposti.

Ad annunciare una interrogazione al Governo è la senatrice Pd Ylenia Zambito. "Il Governo intervenga con urgenza - scrive in una nota - per mettere in sicurezza le mura storiche di Volterra e ripristinare la viabilità, sto depositando un'interrogazione parlamentare perché non possiamo lasciare sola l'amministrazione comunale: la città è paralizzata dal crollo avvenuto ieri, il Sindaco ha dovuto aprire il centro storico per consentire alle auto di raggiungere la strada provinciale, bisogna fare presto per salvare la stagione turistica". Ricorda poi che si tratta di "un altro tragico crollo dopo quello di dieci anni fa che anche allora interessarono le antiche mura di cinta e fortunatamente sono state scongiurate ben più gravi conseguenze a persone o alle cose sperando che l'unica persona che si apprende sia rimasta lievemente ferita possa ristabilirsi al più presto. Il comune non ha la disponibilità finanziaria per intervenire e ripristinare la viabilità, né può farsi carico del lavoro di messa in sicurezza delle mura. Chiediamo al Governo di sostenere questo sforzo, si tratta di una questione di sicurezza per la cittadinanza e di attenzione per preservare un bene architettonico di pregio".

Sul punto insiste anche il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni: "Esprimo massima vicinanza alla comunità volterrana, a partire dal suo primo cittadino, il sindaco Giacomo Santi che si è adoperato fin da subito per limitare al massimo i disagi, ma purtroppo le casse dell'Amministrazione comunale non possono sostenere le gravose spese per un totale ripristino della viabilità e tantomeno della messa in sicurezza e ristrutturazione di quella porzione delle preziose mura di Volterra, ancora una volta sottoposte a crollo dopo quello del 2014. Da parte mia mi adopererò per fare il possibile in Regione per contribuire a risolvere il problema, almeno per gli immediati provvedimenti di ripristino di alcune funzionalità e della messa in sicurezza. Su questo mi unisco alle sollecitazioni che stanno giungendo al Governo perché intervenga solertemente visto anche l’incremento dei flussi turistici stagionali verso uno dei principali poli di attrazione culturale dell’intera Toscana. Servono risorse per il ripristino della città muraria, ma anche per attivare un sistema di monitoraggio sulla tenuta della storica struttura".

Il presidente di Confcommercio Volterra Sergio Brizi esprime "la più totale vicinanza all'intera cittadinanza e all'amministrazione comunale in un momento così delicato", e invita "allo stesso tempo il sindaco Santi a impegnarsi con tutte le sue forze e con ogni mezzo a disposizione per garantire la sicurezza di cittadini, imprese, ma anche di turisti e visitatori che specialmente con l'arrivo della bella stagione affolleranno la nostra città". "Purtroppo non è la prima volta che accadono episodi simili e non vorremmo più vedere la nostra città ferita da altri crolli - ribadisce Brizi - serve un monitoraggio costante del territorio, che da subito deve diventare una priorità assoluta. E' necessario che gli enti preposti e le autorità competenti verifichino puntualmente lo stato di conservazione del nostro patrimonio storico e artistico, specialmente delle opere più antiche di origine etrusca e medievale come ad esempio Porta Diana, uno dei principali accessi alla città che non è mai stata restaturata".