Crollo mura a Volterra: le prime azioni, scuole comunali aperte

Dopo lo shock, con l'evacuazione precauzionale di tre famiglie e, quantomeno, la buona notizia dell'assenza di feriti gravi, Volterra si prepara a reagire. Il crollo delle mura medievali di ieri, 5 maggio, in zona Porta San Felice, ha gettato nello sconforto tutta la comunità. Nella prima descrizione della situazione il sindaco Giacomo Santi ha parlato di un "cedimento del paramento murario che si è ribaltato sulla strada sottostante".

E' il momento ora di organizzare i prossimi interventi. Il Comune fa sapere di aver emesso due ordinanze, sancendo di fatto l'inizio delle operazioni propedeutiche alla messa in sicurezza dei luoghi, insieme alle misure temporanee per gestire l'emergenza: a questo scopo è stata disposta l'apertura del Centro Operativo Comunale. E' stato anche deciso che, dopo un confronto avvenuto fra le dirigenti scolastiche, il responsabile del Trasporto Pubblico Locale e gli uffici comunali, le scuole di ogni ordine e grado rimarranno aperte.

E' stato istituito il divieto di transito in viale Lorenzini, da Porta San Francesco all'intersezione con la S.S. 68, eccetto residenti, mezzi di soccorso e di servizio alla scuola. Al pari, è stabilito il divieto di sosta nel parcheggio di Porta San Felice, riservato ai residenti. Sospesa la ztl sulla direttrice Porta San Francesco - Porta Fiorentina, al fine di agevolare gli spostamenti in città. Soppressa la fermata dell'autobus di viale Lorenzini, con i passeggeri che saranno indirizzati al capolinea di Piazza Martiri della Libertà. Infine, relativamente alla corsa Villamagna-Volterra in orario scolastico, la fermata di San Felice è stata spostata in prossimità della fermata 'Rotatoria Sant'Alessandro'.

Per rispondere a questa emergenza servirà l'intervento delle istituzioni territoriali. Il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori ha fatto un sopralluogo dove si è verificata la frana, raggiungendo il sindaco Santi. Ha portato la sua solidarietà confermando l'alta attenzione sul caso: "Seguiremo insieme dai banchi del Consiglio Provinciale affinché la situazione sia riportata al più presto alla normalità".