Maltempo, forte pioggia nella notte: crollano due muri in Valgraziosa

Disagi per le abbondanti precipitazioni della notte scorsa nel territorio comunale di Calci.

A parte alcune criticità minori diffuse, intorno alle 2, come rende noto il sindaco Massimiliano Ghimenti, "abbiamo trovato due serie problematiche in via della Certosa e via Castellana dove, a distanza di poche decine di metri tra loro, due muri di proprietà privata (uno addirittura per una lunghezza di 10/12 metri) erano collassati chiudendo la viabilità".



"Grazie al lavoro del nostro personale dopo circa un'ora la strada era nuovamente transitabile - prosegue il primo cittadino - il pluviometro CFR ufficiale per il nostro territorio segna 65mm di pioggia: veramente tanti specialmente perché, per la maggior parte, risultano concentrati in poco tempo. Proseguono intanto verifiche e controlli sul territorio".

Per ulteriori segnalazioni l'invito è a contattate il numero 050939563.