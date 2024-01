Nella serata di ieri, 6 gennaio, una grossa porzione del muro di via Risorgimento, a Peccioli, è crollata, invadendo la carreggiata. I detriti si sono distaccati intorno alle ore 21, comportando la chiusura della strada. Non ci sono persone o mezzi coinvolti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti intorno alle ore 22 e, di concerto con l'amministratore comunale, hanno avviato le operazioni per liberare la strada. Ci sono volute diverse ore per ripristinare la circolazione: la riapertura è avvenuta solo alle 3.30 di mattina di oggi, 7 gennaio.

Il punto preciso del crollo è il chilomentro 2 della strada provinciale 41. Quel punto della strada era già stato oggetto di un'ordinanza della Polizia Municipale che imponeva, per ragioni di sicurezza, un senso unico alternato. Sul posto per assicurare la sicurezza degli interventi sono intervenuti i Carabinieri di Peccioli, la Polizia Municipale, operai del Comune, la Provincia di Pisa e una squadra di Acque Spa.