Santa Maria a Monte: crollata la passerella pedonale in costruzione

Un crollo poco dopo le 19 di stasera, 16 febbraio, a Ponticelli, nel comune di Santa Maria a Monte. A spezzarsi la passerella pedonale in costruzione, un'opera costata 250mila euro. Fortunatamente l'infrastruttura, che attraversa il canale collettore, è appunto ancora in fase di completamento e dunque non era ancora stata inaugurata. Inoltre il crollo è avvenuto a cantiere chiuso e nessuna persona è rimasta coinvolta.

Gli abitanti della zona hanno avvertito un forte boato e si sono trovati di fronte lo 'spettacolo' del ponte pedonale venuto giù e adagiato nel canale. Sul posto, oltre alle forze dell'ordine, anche il sindaco di Santa Maria a Monte Ilaria Parrella. Da chiarire le cause dell'accaduto.