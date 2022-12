Tragedia sfiorata a Monteverdi Marittimo: crolla il ponte della SP329

Il bilancio dell'incidente, se fosse avvenuto soltanto qualche ora prima oppure nella mattinata di venerdì 2 dicembre, sarebbe potuto essere veramente drammatico. Invece il caso ha voluto che il ponte della SP329 che collega Monteverdi Marittimo con la frazione di Canneto crollasse nel pieno della notte tra giovedì 1 e venerdì 2, senza provocare alcun ferito. Grande lo spavento nelle parole del sindaco Francesco Govi: "Fortunatamente non ci sono state persone ne mezzi coinvolti nel crollo , per poco è stata sfiorata una tragedia".

Il primo cittadino di Monteverdi ha fatto un primissimo bilancio della situazione: "La viabilità della SP329 resta interrotta. Faremo il punto con la Provincia per stabilire le cause del crollo e iniziare il percorso per la realizzazione della nuova opera, ben consapevoli del fatto che serviranno mesi per il ripristino della viabilità". Alcuni automobilisti di passaggio tra le colline dell'area metallifera dell'estrema provincia pisana si sono accorti per primi del crollo, segnalando il pericolo alle autorità e scongiurando così che si potessero verificare incidenti molto pericolosi per l'incolumità delle persone. Il percorso suggerito per raggiungere Canneto da Monteverdi, e viceversa, è la Provinciale del Lodano e risalire dalla Via Maremmana.