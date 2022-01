Crolla il soffitto in una casa popolare di Sant'Ermete

Un attimo e un grosso pezzo di soffitto viene giù, nei pressi della porta d'ingresso. E' successo stamani, 13 gennaio, in una casa popolare a Sant'Ermete, in via Bronzetti. "E' l'ennesimo crollo" denunciano dal Comitato di quartiere: "In quella abitazione vive una famiglia con due bambini piccoli, solo la fortuna ha evitato che in quel momento non si trovasse nessuno sotto". Sul posto "i Vigili del Fuoco hanno disposto l'evacuazione e l'inagibilità. In questo momento la ditta in appalto di Apes sta picconando tutto il soffitto e puntellandolo con cristi per verificare se anche in altri punti il soffitto rischia di cadere".

Un episodio identico era successo lo scorso settembre a Gagno, un altro ancora a Cisanello in ottobre. Solo pochi giorni fa i gruppi consiliari Diritti in Comune e Pd parlavano di numerose segnalazioni circa lo stop del cantiere per la realizzazione delle nuove case popolari, blocco che sarebbe avvenuto per inadempimenti contrattuali.

"L'alloggio in questione - specifica ancora il Comitato Sant'Ermete - è stato assegnato un anno fa e basta, e riguarda i blocchi degli alloggi popolari di Sant'Ermete vecchia, che dovevano essere demoliti. Invece ci ritroviamo con lettere di pagamento degli arretrati dell'affitto e minacce di pignoramento per canoni di alloggi pericolosi. Altro che affitti, noi vogliamo i risarcimenti".

Si riaccendono le rivendicazioni dei residenti: "Proprio due gironi fa come consiglio di quartiere abbiamo promosso uno stato di agitazione contro il blocco dei lavori del cantiere delle nuove case. Non rimarremo a guardare mentre le case popolari ci cadono addosso". Le richieste sono quindi quelle della messa in sicurezza immediata del quartiere, l'esonero dal pagamento degli affitti e la ripresa dei lavori per le nuove case.