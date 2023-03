Crolla l'intonaco all'ingresso della scuola primaria Mazzini di Vecchiano

Ingresso chiuso e presidiato da due agenti della Polizia Municipale, con i bambini che entrano a scuola dall'accesso posteriore. Succede oggi 29 marzo alla scuola primaria Mazzini di Vecchiano, perché ieri sera si è verificato un distacco di soffitto del porticato dell'ingresso principale. Il cedimento ha interessato circa un metro di intonaco e calcinacci. Ad accorgersi del fatto, poco prima delle ore 19, un insegnante che ha notato il materiale a terra lungo il vialetto. In quel momento il plesso era quasi deserto, non ci sono per fortuna state conseguenze gravi.

Tutta la vicenda è resa nota e affrontata dal sindaco di Vecchiano Massimiliano Angori, che nella serata di ieri specificava le misure di stamani: "E' stato ovviamente interessato dell'accaduto l'ufficio tecnico comunale che, con una apposita ditta, effettuerà le verifiche alla struttura e organizzerà i lavori per il successivo ripristino". "Preme precisare - prosegue il primo cittadino su Facebook - che il plesso in questione è stato oggetto di lavorazioni relative all'antisismica la scorsa estate: il sopralluogo è dunque fondamentale per cercare di individuare le cause del cedimento. Come amministrazione comunale ci muoveremo, è bene precisarlo fin da subito, per appurare in ogni direzione possibile quale sia la situazione che ha generato il distacco di materiale che poteva finire molto diversamente da quanto accaduto nel tardo pomeriggio di oggi. E agiremo per una tempestiva messa in sicurezza del vialetto principale, oltre che un ripristino completo dell'ingresso principale del plesso".