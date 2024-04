Crolla la cornice ornamentale all'ingresso del Teatro Verdi: area transennata

Intervento nel primo pomeriggio del 25 aprile di una squadra dei Vigili del fuoco di Pisa al Teatro Verdi in via Palestro. Parte della cornice ornamentale posta sopra le volte dell'ingresso del teatro si è infatti distaccata cadendo a terra senza fortunatamente provocare alcun ferito.

I Vigili del fuoco hanno rimosso le parti rimaste ancora pericolanti oltre a svolgere tutte le verifiche necessarie per la messa in sicurezza della zona. A causa del rischio di nuovi distacchi l'area sottostante il crollo è stata transennata.