Cascina: crolla il tetto di una casa sulla Tosco Romagnola

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti dalle ore 9 circa, stamani 24 settembre, sulla via Tosco Romagnola nel Comune di Cascina, fra Visignano e San Lorenzo alle Corti, per il crollo di una parte del tetto di un edificio di due piani, adibito a civile abitazione. Non risultano persone coinvolte.

Le operazioni di messa in sicurezza, alle 11.30, erano ancora in corso. Il crollo parziale della copertura è stata dovuta al cedimento di una trave in legno. E' stata decretata la parziale inagibilità della casa.