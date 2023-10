"Nel mese di agosto la chiesa di San Martino ha subito un parziale crollo della copertura storica lato via San Martino in corrispondenza dell’ingresso laterale. La porzione oggetto del crollo è ben visibile e con l’inizio della stagione con maggiore frequenza delle piogge si rende necessario un intervento in urgenza. In questi giorni di piogge intense l’acqua piovana è penetrata all’interno della chiesa e non oso immaginare i possibili danni che sta creando". A raccontare il caso è il consigliere comunale Pd Marco Biondi.

La chiesa in questione è "citata dal 1067, fu sede dei canonici agostiniani, dal 1331 venne riedificata e la parte superiore della facciata è del 1610. L’interno particolarmente ricco di opere è stato ristrutturato nel XVII sec., e conserva un 'Crocifisso' su tavola di Enrico di Tedice (XIII sec.); affreschi trecenteschi di Giovanni di Nicola e Cecco di Pietro; dipinti dei Melani, del Ligozzi, del Riminaldi, del Passignano; sculture del Civitali, dei Vaccà e del Cibei". Uno dei tesori meno conosciuti di Pisa. "La chiesa è ormai chiusa da agosto - prosegue Biondi - in quanto dichiarata inagibile e la celebrazione della messa viene svolta all’esterno sotto il portico laterale, probabilmente nel periodo invernale andrà trovata una soluzione al chiuso, forse la vicina chiesa del Santo Sepolcro. La chiesa nei passati mesi e attualmente è oggetto di lavori di restauro dei paramenti murari esterni e del campanile ma non è previsto nessun intervento sulla copertura".

"Credo che sia necessario quanto prima un intervento di urgenza - afferma il consigliere - per tamponare la porzione di copertura crollata e salvaguardare il monumento dalle intemperie della stagione invernale. L’aspetto significativo è che a Pisa avvengono crolli e chiusure senza che il dibattito politico cittadino ne discuta, come se la tutela dei beni storici non appartenga a chi governa la città e come se sia un aspetto di scarso interesse. Questo vuole essere un appello a tutti gli enti e associazioni che sono presenti a Pisa affinché ci si attivi e si faccia sinergia per salvaguardare i nostri beni storici".