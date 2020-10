Ponte a Egola: nella notte crollano tetto e mura di un edificio abbandonato

La notte appena trascorsa i Vigili del Fuoco di Castelfranco di Sotto sono intervenuti a Ponte a Egola, in via Gramsci, per il crollo parziale di un fabbricato. In particolare il corpo di fabbrica centrale ha subito il crollo del solaio e di parte dei muri perimetrali. Non ci sono state persone coinvolte, per quanto le macerie sono arrivate quasi a lambire la vicina piazza Marianelli. Gli operatori hanno posto il perimetro dell'area di pericolo, con il fabbricato che è stato dichiarato inagibile.

