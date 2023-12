Un parziale crollo del tetto è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi presso un'abitazione di Pontedera, in via Rinaldo Piaggio. Una squadra di Vigili del Fuoco di Pisa è intervenuta sul posto per la prima messa in sicurezza, oltre agli accertamenti del caso. E' stato necessario in prima battuta un alleggerimento del solaio dai materiali caduti. Sono risultati inagibili tutti i piani sottostanti dell'immobile. Le operazioni, alle 15.30, sono ancora in corso, con impiegata l'autoscala proveniente dal Comando di Pisa.