E’ ufficiale il cronoprogramma dei lavori relativi alle strutture sanitarie in Alta Val di Cecina dove sono previsti investimenti per 33 milioni di euro. Con i fondi del PNRR saranno realizzate: a Volterra la Casa di Comunità (la fine dei lavori è prevista per l’inizio del 2026) e la COT (Centrale operativa territoriale, fine lavori 2024); a Pomarance, entro i primi mesi del 2026, sarà ultimata la Casa di Comunità.

Altri interventi, finanziati dal Piano Nazionale Complementare, riguardano l’ospedale e la sua messa in sicurezza dal punto di vista sismico. Anche in questo caso la fine dei lavori è stata fissata per il 2026. Previsto anche il programma di superamento dell’ospedale psichiatrico giudiziario. Sono in corso i lavori per la realizzazione del parcheggio della REMS (conclusione nel 2024) e sempre nel 2024 partiranno i lavori del primo stralcio che prevede 20 posti letto nella residenza REMS. Anche in questo caso i lavori dovrebbero concludersi nel 2026, quando partirà il cantiere per la realizzazione del secondo stralcio per altri 20 posti letto.

Per quanto riguarda la ristrutturazione e ampliamento dell’ospedale, la Regione Toscana e la ASL hanno da tempo inserito il progetto nell’accordo di programma, da finanziare da parte del Ministero della Salute, per il quale sono previsti 7 milioni di euro che permetteranno di effettuare interventi che valorizzeranno in maniera adeguata i servizi sanitari dell’Alta Val di Cecina, a vantaggio di tutti i cittadini di questo territorio. Questo anche a conferma dell’importanza dell’ospedale di Volterra all’interno della rete aziendale e della volontà di continuare a garantire in questa sede servizi di qualità ed al passo con i tempi.