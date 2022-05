CSI in tour si è fermato a Pisa: 1200 persone nel villaggio in Logge di Banchi

Successo per la tappa pisana di 'CSI in tour, a ciascuno il suo sport': oltre 1200 partecipanti in Logge di Banchi tra studenti, bambini, ragazzi ed adulti.

CSI in tour 2022 è un evento sportivo unico nel suo genere, capace di mettere insieme le persone per immaginare un cambiamento grazie ai valori educativi dello sport ed alla promozione di stili di vita sani. Lo scorso sabato 28 maggio il villaggio dello sport ha fatto tappa appunto a Pisa per una giornata organizzata con il patrocinio del Comune durante la quale i partecipanti hanno potuto sperimentare le attività sportive e ludiche preparate da CSI-Centro Sportivo ItalianoToscana, Comitato CSI Pisa e Run 4 Unity -Sport meet for a United Word.

Un ritrovato entusiasmo di incontrarsi, vedersi da vicino e vivere lo sport, hanno caratterizzato la giornata pisana, con ingresso gratuito nel villaggio, sana merenda con bevande in omaggio ai partecipanti grazie al main sponsor Esselunga, oltre agli altri sponsor Menarini, Estra e Consiag che sostengono il progetto del CSI.

Nelle strutture itineranti del CSI in Tour allestite per l'occasione, danza e sano divertimento sono andate di pari passi con la diffusione di un messaggio universale di pace proposto da Run 4 Unity in #ZeroHungerGeneration e con la riflessione sulle disparità alimentari del mondo, da superare insieme per perseguire l'obiettivo della FAO: 'Fame 0' entro il 2030. Un insegnamento che i giovani potranno riportare nella vita quotidiana per impegnarsi a costruire una società orientata alla pace ed alla cooperazione.

La voglia di stare insieme dopo tanto tempo di isolamento è molta ed il numero dei partecipanti ne è la riprova, come già è stato riscontrato in tutte le altre tappe del tour, che prevede in totale 40 appuntamenti per questa settima edizione ideata e organizzata dal Centro Sportivo Italiano Toscana con il patrocinio della Regione Toscana e di ANCI Comuni Toscana. Testimonial d'eccezione la giovane sprinter Ambra Sabatini, medaglia d'oro e record mondiale dei 100 metri ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2021.