Cucciolo tenuto in bauliera per molte ore: soccorso dai Carabinieri

Un cucciolo di cane è stato soccorso dai Carabinieri di San Miniato ieri, 9 ottobre, con una persona che è stata denunciata in stato di libertà per maltrattamento di animali. I militari, durante un ordinario servizio perlustrativo, hanno notato un'autovettura parcheggiata coperta da un telo. Avvicinandosi per controllare, hanno sentito dei latrati sommessi provenire dall'interno. L'abitacolo era vuoto, così hanno rintracciato il proprietario del mezzo, accertando che l'animale, un giovane meticcio, era tenuto nella bauliera. Dagli accertamenti è emerso che si trovava lì dal giorno prima.

Il cucciolo fortunatamente è apparso in buone condizioni di salute. E' stato affidato all’associazione Amici degli Animali a 4 zampe di Pontedera e successivamente ricoverato presso un'idonea struttura nel comune di Lajatico.