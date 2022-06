Stragi mafiose: a Vecchiano una sezione di libri sulla legalità per la fascia di età 10-14

Da Capaci a Via d'Amelio, la celebrazione del trentennale delle stragi di mafia costruisce anche un ponte per promuovere la cultura della legalità attraverso la Biblioteca Comunale di Vecchiano. "Dal prossimo 10 giugno saranno disponibili a scaffale e al prestito dei nuovi libri per la fascia di età dai 10 ai 14 anni: vogliamo partire dai giovanissimi per diffondere riflessioni e consapevolezza su quanto sia fondamentale la cultura della legalità" afferma il sindaco Massimiliano Angori. "Dopo l'istituzione di un albero della legalità, che abbiamo allestito ad Avane in occasione della cerimonia per il trentennale di Capaci dello scorso 23 maggio, si aggiunge un altro tassello con l'implementazione di una sezione dedicata alla legalità presso la nostra Biblioteca" aggiunge l'assessore alla Legalità, Sara Giannotti.

"Un percorso che abbiamo intenzione di continuare a nutrire: la sezione della legalità della Biblioteca sarà implementata nei prossimi mesi con ulteriori titoli e per tutte le fasce di età, questa la volontà della nostra amministrazione comunale. Inoltre stiamo lavorando alla messa a punto di un evento per il mese di luglio per la commemorazione del trentennale della strage di via d'Amelio in cui perse la vita il giudice Paolo Borsellino, insieme ai componenti della sua scorta. Ricordare queste immani tragedie per il nostro Paese e coltivare la diffusione di una cultura delle legalità è compito delle nostre istituzioni, per affondare radici sempre più stabili per il domani della nostra società civile" conclude l'assessore Giannotti. Per informazioni sui primi titoli a disposizione scrivere a biblioteca@comune.vecchiano.pisa.it.