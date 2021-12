Natale di solidarietà: tornano nelle tabaccherie e nelle edicole i cuori di cioccolato di Telethon

Anche quest'anno nel periodo natalizio la Fondazione Telethon promuove la tradizionale campagna di solidarietà per raccogliere fondi per sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare.

Accanto alla consueta maratona televisiva, la Fondazione sarà attiva dal 12 al 19 dicembre con la vendita dei 'cuori di cioccolato' nei tabaccai ed edicole d'Italia. Anche a Pisa molti esercenti hanno aderito all'iniziativa, che contribuirà alla raccolta dei fondi da devolvere alla ricerca.



Ecco i tabaccai e le edicole presso i quali si può acquistare il cuore di cioccolato:

Edicole cuori di cioccolato Telethon Pisa

Tabaccherie cuori di cioccolato Telethon Pisa

Inoltre venerdì 11 dicembre al Teatro Verdi è in programma il concerto della Filarmonica Pisana sempre con l'obiettivo di raccogliere fondi a favore di Telethon.

Infine i volontari dell'Azione Cattolica di Pisa saranno presenti con un banchetto per la vendita dei cuori di cioccolato davanti alla chiesa di San Michele in Borgo, il 12 e 19 dicembre, e davanti le chiese della Sacra Famiglia e di San Michele degli Scalzi, il 18 e 19 dicembre.