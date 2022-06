La cura della pancreatite acuta grave in Aoup fa scuola a livello internazionale

L’Aoup si conferma sempre di più centro di riferimento per malattie chirurgiche di alta complessità: è stata infatti pubblicata sulla rivista Langenbecks Archives of Surgery l’esperienza pisana sul trattamento interventistico e chirurgico delle pancreatiti acute, da moderate a severe. Segno che l’elevata casistica e la concentrazione, nel medesimo ospedale, di tutte le specialità che ruotano intorno alla patologia fanno la differenza. "A 'tailored' interventional and surgical management for moderate to critical acute pancreatitis in late phase: a cohort study", questo il titolo dello studio in cui si descrive l’approccio pisano per gradi, personalizzato sul singolo paziente, considerando sempre la qualità di vita nel medio termine, che ha prodotto percentuali di sopravvivenza dei casi trattati superiori all’85%.

La pancreatite acuta severa è potenzialmente pericolosa per la vita, fino al 30% dei casi. La causa scatenante è quasi sempre apparentemente banale, cioè una calcolosi biliare; la gran parte dei pazienti sviluppa quadri lievi che si autolimitano e le cui recidive possono essere prevenute con la colecistectomia laparoscopica; altri sviluppano invece un quadro clinico ben più serio, che può diventare talvolta drammatico. Sono proprio queste le forme difficili da trattare, con un percorso che va sempre ritagliato sul singolo paziente, quasi mai standardizzabile ma improntato su scelte in cui il fattore tempo e l’opzione terapeutica giocano un ruolo fondamentale nell’influenzare il risultato.

Il paziente con pancreatite acuta grave (definita come da moderata a severa, secondo la Determinat Base Classification, DBC) è quindi una persona a rischio vita che, per avere maggiori possibilità di sopravvivenza, richiede una gestione complessa, fatta di scelte quotidiane ponderate e della stretta collaborazione tra diverse figure professionali rappresentate da intensivisti, gastroenterologi, endoscopisti, radiologi, ecografisti clinici interventisti e infine, dai chirurghi. Il trattamento di queste forme severe richiede inoltre importanti risorse umane ed economiche (non di rado si tratta di mesi di ricovero e di terapie concatenate). Da sempre il gruppo di Giulio Di Candio, professore associato di Chirurgia generale all’Università di Pisa e direttore della Sezione dipartimentale di Chirurgia generale dell’Aoup, in stretta collaborazione col professore Luca Morelli, anch’egli associato di Chirurgia generale e in forza nella stessa struttura, si interessa e tratta queste patologie fino a diventare un punto di riferimento non solo dell’area vasta Toscana nord-ovest ma anche extraregionale.

Uno dei meriti dell’approccio pisano è stato di recepire le linee guida internazionali adattandole al paziente in un criterio di tipo 'tailored', cioè personalizzato, che ha consentito le percentuali di sopravvivenza sopra riportate (oltre 85%). Infatti, al contrario del passato, quando le pancreatiti acute gravi venivano operate spesso in urgenza e con approcci invasivi (ad addome aperto, addirittura con zip technique per interventi multipli ravvicinati), un approccio più moderno indica maggiore riflessione nel porre indicazioni interventistiche e di procedere per 'step-up', cioè per gradini, partendo da procedure meno invasive e aumentando progressivamente il livello di aggressività in base all’andamento clinico, quando necessario. Inoltre, altro aspetto fondamentale è la comprensione dell’importanza del momento più indicato (timing) per effettuare manovre invasive, aspettando la maturazione della necrosi o delle raccolte che si sviluppano nel processo. Un intervento troppo precoce infatti può essere, oltreché inefficace, anche dannoso.

"Aspetto particolarmente innovativo della nostra esperienza - dichiarano gli autori - è l’introduzione della tecnologia robotica anche per il trattamento di alcune forme di pancreatite acuta grave. Nell’ambito dell’approccio personalizzato, infatti, si è aggiunta recentemente la possibilità per questi pazienti di essere operati con il 'da Vinci Xi', nel contesto del Centro multidisciplinare di Chirurgia robotica dell’Aoup e questo consente di eseguire manovre estremamente delicate, alcune sotto guida ecografica, come asportare la necrosi pancreatica, aspirare raccolte e scegliere il punto ottimale di sutura tra le voluminose raccolte esito della pancreatite acuta e il tratto gastrointestinale. Farsi carico di questi pazienti così delicati è sempre un impegno gravoso - concludono gli autori - ma l’esperienza di tanti anni ci permette oggi di offrire loro le migliori prospettive possibili per uscire da situazioni potenzialmente letali e tornare a una sorprendente ottima qualità di vita".