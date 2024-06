'Curiamo l'ambiente': anche il Parco di San Rossore coinvolto nell'iniziativa

La natura è una risorsa bella e preziosa, il contatto con gli habitat naturali aiuta far crescere la consapevolezza di quanto sia importante tutelare gli ecosistemi e fa bene anche alla salute psico-fisica delle persone. Ma l’ambienta va anche curato e pulito dagli scarti dell’uomo, per questo Acqua&Sapone e Federparchi danno vita al progetto 'Curiamo l’ambiente, un passo alla volta'; una serie di appuntamenti per ripulire alcune zone di aree naturali protette in tutta Italia, da nord a sud. Un invito ai clienti di Acqua&Sapone a partecipare, come volontari, ad azioni concrete per proteggere le meraviglie della natura.

Le iniziative di raccolta di rifiuti nei parchi sono aperte a tutti ed hanno lo scopo di preservare l'ambiente, riducendo l'inquinamento visivo e migliorando la qualità del paesaggio; proteggere la fauna e la flora, in quanto la rimozione dei detriti contribuisce a proteggere gli habitat naturali; a preservare la biodiversità ed a prevenire l'inquinamento del suolo, dell'aria e dell'acqua, dal momento che il corretto smaltimento dei rifiuti riduce il rischio di contaminazione ambientale e protegge le risorse naturali.

Le giornate di 'clean-up' sono anche attività di sensibilizzazione sulla tutela ambientale accompagnate da iniziative di conoscenza del territorio e dei suoi ecosistemi, esse contribuiscono anche a creare comunità e a far scoprire la biodiversità che ci circondo e che spesso non vediamo. Le azioni di clean-up dimostrano l’impegno concreto per la responsabilità sociale d'impresa e il suo rapporto con le comunità locali all’insegna della sostenibilità, affinché i clienti non siano solo consumatori ma abbiano l’opportunità di essere coinvolti nelle azioni di protezione dell’ambiente.

Le iniziative di pulizia delle aree protette promosse da Acqua&Sapone e Federparchi costituiscono, inoltre, l’occasione per comprendere come “anche un piccolo gesto conta ed è importante”. Le persone si incontrano, partecipano a dei briefing conoscitivi del territorio e ricevono l’attrezzatura e le indicazioni idonee su come procedere alle attività di cleaning. I gruppi di volontari vengono accompagnati nella scoperta del parco e delle sue caratteristiche, in un’esperienza diretta di conoscenza e partecipazione attiva che unisce la gestione responsabile dei rifiuti e l'importanza di preservare la bellezza del nostro ambiente.

PUNTO DI INCONTRO. Ritrovo presso il parcheggio in via Litoranea - Marina di Pisa davanti al numero civico 32. Latitudine: 43,6513939 Longitudine: 10,2848396.

- Ore 10 Welcome partecipanti; Saluti Istituzionali Lorenzo Bani, Presidente Parco di Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli; Maria Villani, resp. progetti Federparchi, introduzione al sistema delle aree protette e con Daniele Costa - Gruppo Acqua&Sapone.

- Ore 10.20 Divisione in gruppi e consegna materiali: Shopper con Cappellino, cartina dei parchi e altro materiale informativo del parco; guanti, sacchi.

- Ore 10.30 Partenza dei gruppi dal punto di ritrovo: lungo il percorso i partecipanti, oltre a raccogliere i rifiuti, ascolteranno altre curiosità sull’area protetta e sul sistema italiano delle aree protette.

- Ore 12.30 Rientro dei gruppi con i sacchi, pesa dei sacchi e consegna per opportuno smaltimento

- Ore 12.40 Foto finale dei partecipanti e saluti con consegna degli omaggi a tutti i partecipanti.