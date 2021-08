Il Comune ospita in custodia 5 cani al 'Soffio di vento'

Il Comune di Pisa aderisce all’appello del Comune di Molazzana (Lucca) e prende 5 cani in custodia al canile rifugio 'Soffio di vento' di Ospedaletto. Si tratta di due femmine, Kenya e Anuk, e tre maschi, Nairobi, King e Vegas. Tutti meticci, di taglia medio piccola. Al momento sono in osservazione sanitaria e, dopo le cure e le vaccinazioni previste per legge, sarà possibile adottarli. La vicenda era scoppiata agli inizi di luglio, quando oltre 60 animali erano stati tolti da un canile abusivo e affidati, come disposto dalle vigenti normative, al Comune dove si trovava la struttura che avrebbe dovuto spendere 120mila euro all’anno per prendersene cura. Il sindaco, Andrea Talani, aveva allora rivolto un appello tramite Anci ai Comuni toscani per prendere in custodia gli animali ed evitare il dissesto finanziario 'dovuto a una situazione privata che sta travolgendo le pubbliche finanze'.

"Abbiamo ritenuto bello e importante - spiega l’assessore all'Ambiente con delega anche alla Protezione e benessere degli animali Filippo Bedini - aderire all’appello del sindaco di Molazzana e ospitare nel nostro canile cinque dei cani oggetto del sequestro. Adesso sono presi in carico dalla nostra struttura, che sta provvedendo a tutte le verifiche sanitarie del caso e poi, una volta ultimate, sarà possibile procedere anche per loro con le adozioni che, per fortuna, quest’anno stanno registrando numeri significativi. Rinnovo pertanto l’appello a visitare il canile 'Soffio di vento' e a pensare seriamente all’adozione di un cane, tanto più adesso che anche cinque nuovi amici 'garfagnini' cercano casa dalle nostre parti".

Nel 2020, anno del Covid, le adozioni tramite il canile 'Soffio di vento' erano state appena 32, mentre dall’inizio di quest’anno sono già 34 e altre 3 sono in programma nei prossimi giorni. Al momento si trovano custoditi al canile in totale 40 cani, ed è possibile visitare la struttura per chiedere informazioni nei giorni di lunedì e venerdì (orario 8 -11), mercoledì e giovedì (14 -17) e sabato (14 -17). Per prenotazioni e informazioni si può chiamare il 3469491412. Kenya, bianca e nera è una meticcia del 2019 mentre Anuk, nera, è del 2021; Nairobi è un meticcio nero focato del 2021, King è meticcio fulvo del 2017 e Vegas è un meticcio nero focato del 2021.