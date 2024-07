Da Pisa alla manifestazione a Strasburgo per l'Europa

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Da Pisa a Strasburgo per l’Europa Giovedì 18 e venerdì 19 luglio grande manifestazione a Strasburgo in occasione dell’apertura del nuovo Parlamento Europeo, che vedrà riuniti davanti alla sede del Parlamento Europeo giovani e manifestanti da tutta Europa per chiedere la riforma dei trattati e il superamento del diritto di veto. Al raduno organizzato dal Movimento Federalista Europeo dalla UEF France dal Mouvement Europeen France dall’Union of European Federalist e dai Young European Federalist, aderiscono anche le sezioni di Pisa e dell’intera Toscana del MFE invitando i cittadini a rivendicare la propria voce contro il silenzio dei governi. “Di fronte allo spettacolo di governi interessati solo alla spartizione dei top jobs e inerti di fronte alle sfide che ci troviamo davanti – dichiara Pietro Finelli, presidente della sezione di Pisa e vicesegretario nazionale MFE – è necessario che cittadine e cittadini si mobilitino per costruire una politica unica europea su difesa, energia, ambiente e migrazioni”. “Per questo – conclude la segretaria della sezione di Pisa Valentina Ghelardi – invitiamo tutte e tutti coloro che hanno a cuore il futuro dell’Italia e dell’Europa a unirsi alla nostra battaglia, a partire già da giovedì prossimo – e a contattarci anche via mail (mfe.pisa@gmail.com).