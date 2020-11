Alle Officine Garibaldi un nuovo defibrillatore

Giovedì 5 novembre è stata inaugurata in via Gioberti, a Pisa, la nuova postazione DAE delle Officine Garibaldi. Il defibrillatore, che si aggiunge alla lista dei molti presenti in città, è stato donato al centro culturale dalla famiglia Scontrino, in memoria del dott. Pietro Salerno dalle figlie e dalla moglie, tramite la Cecchini Cuore Onlus. Lo strumento, di ultima generazione è il n. 535 del territorio e rientra nella campagna di prevenzione e sensibilizzazione svolta sul territorio dall’Associazione Cecchini Cuore onlus per rendere la città sempre più cardioprotetta.

Hanno preso parte all’inaugurazione, oltre alla famiglia Scontrino, l’assessore alle politiche sociali e presidente della Società della salute Gianna Gambaccini, il direttore di Officine Garibaldi Manuela Arrighi, il dottor Maurizio Cecchini dell’Associazione Cecchini onlus, il professor Giuseppe Cecchi. Nell’occasione il dottor Cecchini ha dichiarato: "Con quello di oggi arriviamo 535 DAE, su tutto il territorio. Prosegue così la nostra campagna contro la morte improvvisa che ha reso Pisa una delle città più cardioprotette d’Italia e che ha salvato 17 persone dall’ arresto cardiaco. In 13 anni abbiamo realizzato 600 corsi BLSD, coinvolgendo oltre 20.000 persone. Una percentuale importante, calcolando che a Pisa si contano 100.000 abitanti".

"In condizioni normali Officine Garibaldi accoglie ogni giorno moltissime persone - aggiunge Giuseppe Cecchi, consigliere amministrazione Paim. Un presidio sanitario come questo non può che non essere importante. Prevedere ed avere la possibilità di agire tempestivamente nei confronti di episodi acuti come quelli che possono scaturire da problemi cardiaci è senza dubbio fondamentale. Pisa è una delle città più dotate di defibrillatori e siamo molto onorati di far parte di questa squadra".

"Un grazie sentito alla famiglia del dott. Pietro Salerno, per questa donazione così importante, fatta con il cuore per il cuore della nostra città - commenta l’assessore e presidente della Società della salute di Pisa Gianna Gambaccini. In un momento come questo dove spesso e volentieri si parla di salute e prevenzione legate al Covid-19, è essenziale portare avanti iniziative come questa, che riportano l’attenzione anche su altre patologie, come quelle cardiache, che possono essere estremamente e ugualmente pericolose per la nostra salute”.