Un daino sugli scogli al Gombo

Un daino sugli scogli nei pressi delle dighe del Gombo. Questa è la segnalazione arrivata alle Guardie Zoofile del Nogra, nel primo pomeriggio di oggi 6 luglio. Gli operatori sono stati allertati da un diportista di passaggio con un natante. "Non avendo mezzi idonei per l'intervento, abbiamo attivato la Guardia Costiera, per effettuare il controllo, al fine di verificare visivamente quanto segnalato dal diportista - scrivono su Facebook - preso atto della posizione anomala, il daino potrebbe aver perso l'orientamento dopo essere entrato in acqua, o essere ferito e non più in grado di tornare a riva".