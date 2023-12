Dal Club Lions Pisa Certosa pacchi natalizi per i bisognosi

Belle iniziative solidali per le feste organizzate dal Club Lions Pisa Certosa.

Pacchi natalizi sono stati consegnati alla Cittadella della Solidarietà per 161 famiglie assistite da Caritas. I Lions come ogni anno, con l’attuale presidente Adriana Galazzo, sono stati accolti da don Emanuele Morelli. Nelle foto alcuni momenti dell’iniziativa e la consegna dei pandorini da parte dei ragazzi del club Leo Pisa Certosa alla Stella Maris e alll'Oasi del Sacro Cuore di Calci.