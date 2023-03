In ricordo di Mauro Del Vecchio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Mauro Del Vecchio ci ha lasciato e con lui se n'è andato un pezzo di storia del WWF pisano. Mauro è stato uno dei fondatori della sezione di Pisa, che ha seguito con grande generosità, fino a quando le forze glielo hanno permesso. In particolare, per molti anni, ha curato il calendario del trekking e ci ha accompagnati nella conoscenza del nostro territorio, grazie alla sua grande esperienza. Inoltre Mauro ha seguito con impegno e tenacia la nascita e lo sviluppo delle oasi WWF del Litorale Pisano, “Dune di Tirrena” e “Bosco di Cornacchiaia”, due importanti ecosistemi da valorizzare e tutelare. Ha curato la sentieristica, ha seguito con competenza i lavori di manutenzione periodica e si è dedicato alla creazione di materiale informativo. Tutti i volontari lo ricordano presente e attivo in occasione della festa delle oasi WWF che vivacizzava con idee e proposte originali. Il WWF Alta Toscana e tutti i volontari sono vicini alla famiglia e ricordano Mauro con profondo affetto, un esempio e un riferimento per tutti coloro che hanno a cuore il bene dell'ambiente.