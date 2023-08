Dall'Aoup al Centro nazionale trapianti: prestigioso incarico per Teresa Merlini

Un'infermiera dell'Aoup, Teresa Merlini, in servizio nell'Unità operativa Anestesia e rianimazione trapianti, è risultata fra i vincitori di una selezione nazionale, per titoli e colloquio, bandita dall'Istituto superiore di sanità per reclutare quattro persone con qualifica di funzionario di amministrazione da destinare al Centro nazionale trapianti.

"Un ottimo risultato personale ottenuto anche grazie all'esperienza da lei maturata in Aoup - ospedale apripista in Italia nel settore dei trapianti d'organo - e alla qualità di tutto il percorso trapiantologico, dalla preparazione del paziente alle analisi di compatibilità al procurement di organo alla fase chirurgica di prelievo, trapianto, terapia intensiva fino al follow-up post trapianto. Un attestato che è un riconoscimento al lavoro svolto da tutte le strutture e le funzioni che sono coinvolte in Aoup, all’interno della rete dell’Organizzazione toscana trapianti, in questo settore nevralgico" si legge in una nota dell'Azienda ospedaliera.