San Giuliano Terme ha un nuovo comandante della Polizia Municipale. L'incarico è stato affidato al dottor Daniele Nocchi che subentra a Grazia Angiolini, andata in pensione. Classe '83, dopo la laurea in scienze giuridiche e la magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni conseguite all'università di Pisa, Nocchi ha iniziato l'esperienza nella Municipale avviando un lungo curriculum da agente e funzionario. Per anni in servizio a Pisa come agente, ha poi vinto il concorso per funzionario presso l'unione Valdera e assegnato come vicecomandante al comando di Casciana Terme Lari. Dall'aprile 2021 è tornato nel comune sangiulianese dove fino ad oggi ha ricoperto l'incarico di vicecomandante vicario.

"E' un onore servire questo Comune, ma anche un grande onere, e colgo l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale per la fiducia accordatami - afferma il neo comandante Nocchi - si sta parlando di un territorio che supera abbondantemente i 30mila abitanti, interessato da una fitta rete viaria percorsa ogni giorno da migliaia di mezzi, incluso in buona parte nel Parco e compreso tra le valli del Serchio e dell'Arno, bagnato dal mare e con una lunga linea montana condivisa con la provincia di Lucca. Condivide inoltre i confini con alcuni dei più importanti comuni pisani, a partire dal capoluogo Pisa".

"Siamo soddisfatti di questa scelta: Nocchi ha tutti i requisiti per ricoprire le nuove funzioni e lo ringrazio per aver accettato l'incarico, a lui va il più sincero augurio di buon lavoro per il controllo di un territorio caratterizzato da varie complessità, a partire dalla sicurezza stradale - afferma il sindaco Sergio Di Maio - nell'occasione, rinnovo il ringraziamento alla comandante uscente Grazia Angiolini per questi anni alla guida della Municipale, facendole i migliori auguri di una meritata pensione".