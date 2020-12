Via Crispi, danneggia le auto parcheggiate: individuato grazie alle segnalazioni dei cittadini

Una segnalazione giunta la sera del 30 novembre al 113: una persona stava danneggiando auto parcheggiate tra l’intersezione di via Crispi e via Lavagna a Pisa. Così due Volanti della Polizia di Stato, giunte tempestivamente sul posto, hanno fermato e identificato un individuo che corrispondeva alla descrizione fornita. L'uomo, già noto alle forze dell’ordine, appariva in evidente stato di alterazione psicofisica. Condotto negli uffici della Questura, è stato denunciato. L'uomo, risultato essere irregolare sul territorio nazionale, è stato inoltre destinatario di un provvedimento di espulsione con contestuale accompagnamento presso il CPR di Gorizia.

Di fondamentale importanza, sottolineano dalla Questura, è stata la collaborazione dei cittadini che, attraverso la segnalazione alla sala operativa, hanno permesso il pronto intervento delle Volanti.