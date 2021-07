Danneggiamenti notturni agli stabilimenti balneari: "Le spiagge siano vietate la notte"

Nuova stagione, vecchi problemi. Confcommercio Pisa torna a denunciare episodi di danneggiamenti ai danni dei gestori degli stabilimenti balneari del litorale, così l'associazione chiede alle autorità competenti la chiusura dalle 1 alle 5 del mattino "per mettere un freno agli atti di vandalismo purtroppo sempre più frequenti che proseguono incontrollati". Il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani auspica che "l'accoglimento della proposta inviata lo scorso 4 giugno al prefetto, al sindaco e agli assessori competenti".

"Abbiamo richiesto - precisa Fontani - di integrare l'attuale ordinanza che disciplina le attività balneari di competenza comunale con il divieto di accesso in spiaggia dalle ore 1 alle ore 5 del mattino. Una richiesta inviata con lettera ufficiale ormai più di un mese fa che purtroppo si è arenata, per la quale aspettiamo fiduciosi una risposta".

"La sicurezza è una priorità assoluta per le nostre attività, e ora che la stagione estiva è entrata nel vivo non possiamo più perdere tempo per tutelare gli stabilimenti e permettere agli imprenditori del Litorale di lavorare in condizioni dignitose e sicure - afferma il direttore Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - nel corso della riunione organizzata con i gestori degli stabilimenti balneari prima dell'inizio della stagione la questione sicurezza è stato il tema più discusso, e chiediamo alle autorità competenti il massimo sforzo per garantire il rispetto delle regole e contenere i fenomeni di vandalismo che purtroppo ogni anno compromettono il lavoro degli imprenditori".

"I danneggiamenti nella notte tra il 6 e 7 luglio sono la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Non possiamo accettare di andare a lavoro e trovare ombrelloni, sdraio e attrezzature distrutte, e l'unica soluzione che può fare da deterrente a questi fenomeni è limitare la presenza notturna sulle spiagge, consentendola ai soli soggetti autorizzati" conclude Fabrizio Fontani.