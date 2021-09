Dà in escandescenza e danneggia gli arredi del Sert: denunciato 33enne

Momenti di caos ieri mattina, 29 settembre, presso il Sert a Cisanello, dove un pisano 33enne, dopo un colloquio con i sanitari, ha dato in escandescenza danneggiando gli arredi dei locali. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Volanti della Polizia che hanno riportato l'uomo alla calma e hanno fatto intervenire il 118. L'ambulanza ha trasportato il giovane al Pronto Soccorso per le cure del caso: verrà denunciato per danneggiamento aggravato.