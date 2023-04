Danneggiano cartelli stradali, fioriere e specchietti delle auto: ricercati 5 giovani

Intervento intorno alle 4 di mattina di oggi, 14 aprile, da parte di due pattuglie della Squadra Volanti della Questura in via Cardinale Maffi, a seguito della segnalazione di un residente sulla presenza di alcuni giovani che stavano danneggiando gli specchietti delle auto parcheggiate. I poliziotti hanno trovato cartelli stradali abbattuti e fioriere gettate in mezzo alla strada.



Proseguendo i controlli in direzione Bagni di Nerone, via Cardinale Maffi, via Carducci, via Ulisse Dini e Piazza Donati sono stati individuati anche alcuni veicoli con gli specchietti danneggiati.



I protagonisti del raid, cinque ragazzi, nell’immediato non sono stati rintracciati perché fuggiti dopo i danneggiamenti. Sono comunque in via di identificazione da parte dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura per la relativa denuncia.