Prende a calci un portone e spacca una cabina Enel: denunciato

L'uomo, un 30enne, era già noto agli agenti. L'episodio è avvenuto in via Dalmazia

Momenti di concitazione nella tarda mattinata di ieri, 12 aprile, in via Dalmazia a Pisa. La segnalazione alla Sala operativa della Questura era arrivata da un cittadino: un uomo aveva preso a calci prima un portone di una abitazione e poi, danneggiandola, una cabina dell’Enel. Sul posto è stata inviata una pattuglia della Squadra Volanti che ha rintracciato la persona poco distante, in via Uguccione della Faggiola. Si trattava di un 30enne pisano, noto agli operatori, che ha riferito di essere adirato perché, ad una sua richiesta di informazioni ad una passante, aveva ricevuto una risposta a suo dire inadeguata. Al termine degli accertamenti è stato denunciato alla Procura della Repubblica per danneggiamento aggravato.