Auto in sosta danneggiate nella notte: denunciate due persone

Nottata movimentata tra martedì 18 e mercoledì 19 gennaio nelle zone di San Martino e Porta a Mare, dove sono intervenute due pattuglie della Polizia per le segnalazioni di danneggiamenti alle auto in sosta. La prima è arrivata da via Aurelia su richiesta di un uomo 37enne di Pisa, il quale ha riferito che poco prima un cittadino brasiliano gli aveva danneggiato l’auto con dei calci, a seguito di un diverbio per futili motivi. I poliziotti hanno accompagnato in Questura il cittadino brasiliano, denunciandolo per danneggiamento aggravato.

Poco dopo le 3 una pattuglia è intervenuta invece in via Fratti, dove erano state segnalate due donne che danneggiavano le auto in sosta. Sono state rintracciate e accompagnate in Questura per le procedure di identificazione. Si tratta di una 21enne, con precedenti, che in stato di alterazione ha anche provato a opporre resistenza, e di una 14enne, entrambe di Pisa. La 21enne è stata denunciata per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento aggravato; la 14enne è stata affidata ai genitori, fatti giungere in via Mario Lalli e ammoniti a sorvegliare maggiormente la condotta della figlia minorenne.