Danneggiate le auto della Polizia Municipale a Montopoli

"Un gesto non solo grave, ma anche stupido - commenta il sindaco Capecchi - danneggiare le auto della Polizia Municipale significa danneggiare un bene della comunità e, per questo, danneggiare se stessi. Il rispetto verso i beni pubblici e verso l'ambiente che ci circonda è fondamentale per diffondere e preservare i valori della legalità e della cittadinanza attiva. Stiamo installando un sistema di telecamere per garantire la sicurezza sul territorio, ma non vorremmo doverci affidare ad esse per assicurare un dovere di tutti: il rispetto del bene comune".

(foto Giovanni Capecchi/Facebook)