Si introducono in un immobile sequestrato: due denunciati

La giornata di sabato 10 aprile ha visto i consueti controlli della Questura: sui lungarni sono stati effettuati posti di controllo e il centro storico è stato monitorato con il pattugliamento dinamico. Sono state controllate 24 autovetture e 39 persone, senza rilevare alcuna criticità. Alle 16 è stato effettuato un controllo in un palazzo nei pressi di lungarno Gambacorti, sottoposto a sequestro dal Tribunale.

Sono stati rintracciati due tunisini irregolari, un 27enne con precedenti per stupefacenti e un minorenne. . Entrambi sono stati condotti in Questura per accertamenti e denunciati, rispettivamente alla Procura della Repubblica di Pisa e alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze, per i reati di violazione di sigilli e danneggiamento, avendo rotto un infisso per introdursi all'interno. Il custode giudiziario dell'immobile ha sporto contestualmente denuncia. Per il tunisino maggiorenne, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di firma in Questura per i precedenti legati alla droga, sono state avviate le pratiche per l'espulsione dall'Italia; il minore invece è stato affidato ai servizi sociali del Comune per la collocazione nel Centro di accoglienza per minori.